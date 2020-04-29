«Гознак» оценил опасность наличных в период коронавируса

Гендиректор печатающей банкноты компании «Гознак» Аркадий Трачук заявил, что наличные деньги как переносчик вирусных инфекций не более опасны, чем любые другие предметы.

«И много исследований было по этому поводу. И в целом картина выглядит следующим образом: банкноты в этом смысле являются не большим и не меньшим носителем такого рода инфекций, чем любые другие предметы, которые находятся в публичном обращении, то есть ручки двери, общественный транспорт и все что с этим связано», – передает РИА «Новости» слова гендиректора.

По его мнению, обсуждение вопроса о том, что банкноты могут быть переносчиком инфекций, – тема «достаточно давняя» и развивается последние десятилетия.

Ранее в пресс-службе «Гознака» заявляли, что российские банкноты обрабатываются специальными антисептическими веществами, поэтому защищены от вирусов и микробов.

Кроме того, в целях борьбы с коронавирусом Центробанк призвал российские банки проводить дезинфекцию банкоматов в целях профилактики.

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