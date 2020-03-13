«Гознак» заявил о защищенности рублей от коронавируса

Российские банкноты обрабатываются специальными антисептическими веществами, поэтому защищены от вирусов и микробов, сообщили в пресс-службе «Гознака».

«При изготовлении банкнотной бумаги для российских банкнот применяются специальные добавки с антисептическими свойствами. Поверхность таких банкнот уже не является идеальной средой для размножения бактерий и микроорганизмов. В этой связи вероятность того, что на банкнотах, передаваемых нашим предприятием Банку России, присутствуют какие-либо патогенные микроорганизмы, минимальна», – передает РИА «Новости» сообщение «Гознака».

Там добавили, что единственная и наиболее очевидная рекомендация с точки зрения профилактики при обращении с банкнотами – мыть руки.

Ранее вирусолог оценил вероятность заражения коронавирусом через деньги.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД