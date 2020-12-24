Турция решила закупить 4,5 млн доз вакцины Pfizer

Власти Турции намерены закупить 4,5 млн доз вакцины от коронавируса производства компаний Pfizer и BioNTech. Ожидается, что вакцина будет приобретена до конца марта, сообщил министр здравоохранения республики Фахреттин Коджа.

«Так как эту вакцину разрабатывали двое этнических турок, мы с самого начала хотели ее использовать в Турции. Проблема была в ответственности производителя. В ходе переговоров частично этот вопрос удалось решить. До конца марта мы хотим купить 4,5 млн доз, в том числе в январе 1-1,5 млн», – цитирует министра РИА «Новости».

По его словам, в контракте на поставку вакцины предусмотрена возможность закупки 30 млн доз препарата.

Вместе с тем он опроверг информацию о поступлении в Турцию китайской вакцины от коронавируса Sinovac, сказав, что она будет отправлена в республику, предположительно, в воскресенье, передает ТАСС.

В начале декабря Турция объявила о начале токсикологических испытаний российской вакцины «Спутник V».

Тем временем в США зафиксирован седьмой случай острой аллергической реакции на вакцину от COVID-19, разработанную Pfizer и BioNTech.