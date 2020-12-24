Эксперты объяснили включение Моора в список губернаторов «новой волны»

Губернатор Тюменской области Александр Моор идет в ногу со временем, знает актуальную повестку региона и реализует немало новых проектов, заявил политолог Олег Матвейчев, комментируя включение Моора в список «губернаторов новой волны», составленный ЭИСИ, ВЦИОМ и ИНСОМАР.

«Моор соответствует определению «губернатор новой волны». Его достаточно часто оценивают как эффективного управленца. В Тюменской области ведется активная работа с инвесторами, в регионе реализуется немало перспективных проектов. Эти показатели там одни из самых высоких в России. В регионе есть индустриальные парки, свободные площадки промышленных предприятий для реализации проектов, несмотря на сложный год развивается малый бизнес», – отметил политолог.

«Для жителей очень важно, что Моор местный, он там родился, учился, работал и продолжает работать. Мы видим его поступательное движение: сначала он был заместителем губернатора, потом мэром Тюмени, а сейчас сам руководит областью. Он знает, чем «регион дышит», общается с народом, в том числе в социальных сетях. Эти открытость и готовность к диалогу тоже являются чертой губернатора новой волны. В Тюменской области растет рождаемость, люди едут работать из других регионов. Прирост населения, характерный далеко не для всех регионов, тоже является одним из показателей системной работы», – сказал Матвейчев.

В свою очередь политолог Александр Безделов отметил, что Моор регулярно попадает в подобного рода рейтинги. «И не только потому что он молодой губернатор, но и потому, что сама Тюменская область имеет репутацию эффективно управляемого региона, региона, где используется весь набор эффективных технологий, в том числе и методов госуправления. Стоит также упомянуть, что губернатор, как человек достаточно молодой, идет в ногу со временем, использует в качестве обратной связи с жителями области новые медиа: социальные сети, мессенджеры, Youtube и тому подобное, а это тоже свидетельствует о том, что губернатор - представитель нового поколения, так называемой новой волны», – объяснил эксперт.

По результатам опроса ВЦИОМ 53% жителей Тюменской считают, что Александр Моор соответствует понятию «губернатор новой волны» (не соответствует – 33%, затруднились ответить – 14%). Жители региона на фокус-группах отмечают, что Моор является близким к народу.

«Существует блог губернатора Тюменской области. И если есть какая-то проблема, пишешь в его блог, и через 3 дня твоя проблема решается. И тебе всегда позвонят по итогам. Понятно, что не он сам, но все решается просто по щелчку», – отмечают местные жители.

Кроме того, Моор, как отмечают жители Тюменской области, оперативно решает проблемы и делает это «не ради показухи». «Деятельность проводится по всем фронтам. Во всех направлениях видно, что какая-то динамика положительная имеется», – добавляют опрошенные.

«В практиках, инициируемых Александром Моором, можно выделить три главных направления. Первое – это использование новых форм открытости и налаживания диалога с гражданами. Здесь наибольший интерес может вызвать практика «Советник губернатора» – платформа для вовлечения граждан в решение наиболее злободневных вопросов региона. Следующее направление – увеличение доступности здравоохранения, например, реализация проекта «Палатка здоровье» – разворачивание уличных павильонов для профилактических медицинских активностей. Третье направление – поддержка и развитие малого и среднего бизнеса. В рамках всех этих сфер реализованы решение, которые, несмотря на свой нестандартный характер, могут быть тиражированы на другие регионы», – рассказала директор департамента региональных программ ЭИСИ Дарья Кислицына.

Моор родился 6 января 1974 года в Тюменской области. В 1996 году окончил Тюменский государственный университет по специальности «Бухгалтерский учет и аудит». Окончил курсы повышения квалификации Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте.

В 2005 году назначен заместителем губернатора Тюменской области. Занимал пост более пяти лет. В 2011 году избран главой Администрации города Тюмень.

В 2016 году был включен в резерв управленческих кадров, находящихся под патронатом главы государства. В 2016 и 2017 годах возглавлял рейтинг лучших мэров России, составленный Центром информационных коммуникаций «Рейтинг» совместно с Финансовым университетом при правительстве.

29 мая 2018 года Указом президента России назначен временно исполняющим обязанности губернатора Тюменской области.

9 сентября 2018 года избран на выборах губернатором Тюменской области.

Напомним, Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) совместно с ВЦИОМ и ИНСОМАР назвал имена десяти глав регионов, которые наиболее подходят под определение «губернатор новой волны». Тремя характеристиками таких губернаторов является то, что они близки к людям, способны решать проблемы, и являются эффективными управленцами.

В список вошли Антон Алиханов, губернатор Калининградской области; Дмитрий Артюхов, губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа; Вячеслав Гладков, врио губернатора Белгородской области; Александр Моор, губернатор Тюменской области; Глеб Никитин, губернатор Нижегородской области; Александр Осипов, губернатор Забайкальского края; Михаил Развожаев, губернатор города Севастополя; Владимир Солодов, губернатор Камчатского края; Алексей Текслер, губернатор Челябинской области; Владислав Шапша, губернатор Калужской области.