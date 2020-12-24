Эксперт оценил итоги прямой линии с Дегтяревым

Во время «прямой линии» с врио губернатора Хабаровского края Михаилом Дегтяревым были подняты все важные проблемы, волнующие обычных жителей региона. А сам глава Хабаровского края отвечал на них конкретно, четко и понятно для всех, заявил политолог, профессор и директор экспертно-аналитического центра «Клуб регионов» Евгений Чадаев.

В среду, 23 декабря, состоялась «прямая линия» с врио губернатора Хабаровского. Она длилась более полутора часов, на протяжении которых в колл-центр «прямой линии» поступило более 700 звонков и около 4 тыс. обращений через СМС и WhatsApp. Вопросы, озвученные во время «прямой линии», касались самых разных тем – ситуации с коронавирусом, дистанционного обучения школьников, формирования управленческой команды в правительстве Хабаровского края, ограничений для бизнеса, строительства метанолового завода в Аяно-Майском районеи других. На все озвученные вопросы врио губернатора дал подробные ответы, а под занавес «прямой линии» он дал старт краевой акции «Елка желаний», передает PROkhab.ru

Итоги прошедшей «прямой линии» местные эксперты комментируют положительно. В частности, политолог Чадаев считает, что врио губернатора показал себя подготовленным руководителем, осведомленным обо всех основных проблемах возглавляемого им региона, который на все вопросы давал четкие и понятные ответы.

«Михаил Дегтярев на все вопросы отвечал спокойно и взвешенно, это мне понравилось. Не было какой-то особой нервозности. Видно было, что все вопросы, которые поступили заранее, были проработаны до «прямой линии», врио губернатора был в курсе этих проблем и мог на них конкретно ответить. Там, где требовалась конкретика по линии каких-то министерств, тут же члены правительства края подключались к диалогу и дополняли ответы Михаила Дегтярева, конкретизируя их какими-то цифрами и другими фактами. Что мне особо понравилось, так это то, что в ответах главы региона не оставалось какой-то недосказанности, они не были формальными и расплывчатыми. Он называл конкретные даты, числа, то есть давал четкие и понятные всем ответы», – сказал эксперт.

Понравился политологу и сам формат «прямой линии», который предусматривал вопросы Дегтяреву как от местных журналистов, так и от простых жителей Хабаровского края. Отдельно эксперт подчеркнул, что все вопросы не имели политической подоплеки и касались конкретных проблем, волнующих обычных граждан.

«Такой формат мне импонирует. Если просто отвечать на вопросы, то восприятие такого процесса как-то притупляется, а если добавить к этому включения различных чиновников, вопросы от жителей края и от журналистов, то это дает более полную картину «прямой линии». Кроме того, было очевидно, что вся эта «прямая линия» была нацелена на решение конкретных проблем жителей Хабаровского края. Она не была политизирована, что мне понравилось. Все-таки, любое первое лицо – это политический субъект, и его выступления часто бывают политизированными, но в этом случае никаких вопросов с политической подоплекой не было, все вопросы были чисто хозяйственными, повседневными, то есть то, что волнует обычных людей. В частности, были вопросы, касающиеся работы врио губернатора, министров, глав районов и городов края. То есть можно сказать, что тематика этой «прямой линии» была чисто управленческой, и она прошла на одном дыхании, без затяжек, длинных вопросов и длинных ответов», – заключил Чадаев.