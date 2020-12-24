Алибасов развелся с Федосеевой-Шукшиной

Продюсер Бари Алибасов и актриса Лидия Федосеева-Шукшина развелись спустя два года после регистрации брака, сообщил представитель музыканта Вадим Горжанкин.

«Сегодня мировой суд удовлетворил иск Федосеевой-Шукшиной. 6 ноября она подала исковое заявление о расторжении брака», – передает слова Горжанкина РИА «Новости».

По его словам, причиной развода стала квартира, «которую Шукшина подарила Алибасову, а потом решила забрать обратно».

Напомним, в мае адвокат Федосеевой-Шукшиной Юлиан Соболев рассказал, что Алибасов якобы добился от супруги подписания договора дарения квартиры в Новой Москве, после чего «подарил» ее своему помощнику Сергею Моцарю.

В июле суд принял исковое заявление Федосеевой-Шукшиной в отношении Алибасова и Моцаря. Актриса в иске настаивала на признании недействительным договор дарения квартиры продюсеру. На квартиру наложен арест.