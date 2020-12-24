Кремль оценил степень опасности для россиян в Белоруссии

В Кремле не располагают информацией о какой-либо опасности для россиян в Белоруссии, за соблюдением их прав в случае задержания внимательно следит российское посольство и в целом власти республики относятся к ним с особым вниманием, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Белорусские власти обеспечивают правопорядок у себя в стране. Мы не располагаем информацией о наличии какой-то опасности для российских граждан в Белоруссии, с которой у нас союзное государство», – передает РИА «Новости» слова Пескова о том, насколько безопасным в Кремле считают пребывание граждан России в Белоруссии, где продолжаются массовые задержания.

На просьбу уточнить, не смущают ли Кремль в этом смысле задержания российских граждан, он отметил, что если российские граждане на территории Белоруссии делают что-то противоправное, то их могут задерживать, для властей России главное, чтобы соблюдались все права российских граждан.

«За этим внимательно следит наше посольство в Белоруссии. Да и в целом белорусские власти все-таки с особым вниманием относятся к российским гражданам, даже в таких ситуациях», – добавил представитель Кремля.