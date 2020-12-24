Вяткин сообщил об извинениях со стороны журналистки за клевету

Автор законопроекта об уголовной ответственности за клевету в интернете, депутат Госдумы от «Единой России» Дмитрий Вяткин сообщил, что журналистка телеканала «Настоящее время», заявившая о грубом общении парламентария, позвонила ему с извинениями и пообещала опубликовать опровержение.

Вяткин сообщил в Facebook, что «мне утром позвонила Ангелина Казакова из издания «Настоящее время» и в разговоре признала, что голос на записи, опубликованной этим изданием, где кто-то грубо ответил их журналистке – не мой».

По его словам, журналистка пообещала опубликовать опровержение.

Ранее телеканал «Настоящее время» (на его официальном сайте отмечено, что канал создан RFE/RL (Радио Свободная Европа/Радио Свобода) при участии «Голоса Америки», решением Минюста включен в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иноагента) сообщил, что Вяткин якобы в грубой форме ответил журналистам канала, попросившим комментарий о его проекте о клевете.

Депутат отверг данные о грубом общении и в ответ обвинил в подлоге телеканал.

Ранее Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект об уголовной ответственности за клевету в интернете.