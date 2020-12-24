Количество ЧС в России в 2020 году значительно выросло

Число чрезвычайных ситуаций в России в 2020 году выросло почти на 30%, однако при этом значительно сократилось число погибших и пострадавших в них, сообщил глава МЧС Евгений Зиничев.

Зиничев рассказал, что «в этом году количество чрезвычайных ситуаций в нашей стране выросло на 29% по сравнению с прошлым годом», однако «нам удалось значительно сократить число пострадавших и погибших, увеличив количество спасенных», передает ТАСС.

При этом министр не стал связывать рост числа ЧС с коронавирусной инфекцией.

По словам Зиничева, МЧС активно внедряет информационные технологии в прогнозирование и предупреждение ЧС. В качестве примера он привел циклоны и тайфуны, действовавшие в августе-сентябре этого года на Дальнем Востоке.

«Благодаря предупредительным мерам удалось не допустить гибели людей. Минимизирован ущерб и суммы компенсационных выплат. До этого на компенсацию ущерба от чрезвычайных ситуаций ежегодно выделялось до 6-8 млрд рублей из федерального бюджета», – сказал министр.

Он подчеркнул, что главная задача МЧС заключается в том, чтобы предотвратить ЧС: «Уже сейчас организована работа по определению рисков в паводкоопасный период и пожароопасный сезон 2021 года».

Ранее Зиничев рассказал, как меняются чрезвычайные ситуации.