Глава МЧС рассказал, как меняются чрезвычайные ситуации

Чрезвычайные ситуации за последние годы значительно изменились по своим масштабам, к тому же они становятся более непредсказуемыми, сообщил глава МЧС Евгений Зиничев на совещании с участием председателя правительства Михаила Мишустина.

«Чрезвычайные ситуации последних лет показывают значительные изменения в характере и масштабах их последствий. Они отличаются от среднемноголетних показателей и становятся более непредсказуемыми», – передает ТАСС слова главы МЧС.

По его словам, анализ имеющихся как в субъектах, так и муниципальных образованиях сил и материальных ресурсов показал их недостаточность для ликвидации последствий такого рода чрезвычайных ситуаций. В связи с этим МЧС пересматривает их объемы и номенклатуру в регионах.