Минздрав остановил набор добровольцев для испытаний «Спутника V»

Минздрав России решил не набирать новых добровольцев для клинических исследований вакцины от коронавируса «Спутник V», заявили в пресс-службе министерства.

По данным пресс-службы, с учетом анализа промежуточных данных по безопасности и эффективности Минздравом России принято решение одобрить изменение числа участников пострегистрационного клинического исследования вакцины «Спутник V», разработанной НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России, до числа фактически включенных в исследование добровольцев – более 31 тыс. человек, передает ТАСС.

«Наблюдение за добровольцами продолжится в полном соответствии с протоколом в течение как минимум шести месяцев. Набор новых участников в исследование производиться не будет. Набранная группа участников исследований позволяет в полной мере исследовать профиль безопасности и профилактической эффективности вакцины на длительном промежутке времени», – добавили в министерстве, указав, что принятые решения в полной мере соответствуют мировой регуляторной практике.

Отмечается, что за последнее время аналогичные решения по сокращению числа добровольцев в исследованиях уже принимались рядом зарубежных разработчиков вакцин.

Напомним, в начале декабря было объявлено о начале масштабной вакцинации россиян от COVID-19. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, как подготовиться к вакцинации, а психолог назвал способы избавления от страха перед этой процедурой.