Белоусов заявил о необходимости изменения модели экономики России

России в ближайшие три-четыре года необходимо обновить модель экономики и сформировать новые внутренние источники роста, заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов.

«Предстоит в кратчайшие сроки, за три-четыре года, обновить модель экономики, преодолеть ее структурные изъяны и сформировать новые внутренние источники роста», – сказал Белоусов на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, передает ТАСС.

В понедельник президент Владимир Путин издал указы, которыми утвердил состав Государственного совета, его новую структуру и новый круг обязанностей совета.

Как заявил помощник президента, секретарь Госсовета Игорь Левитин, теперь ожидается совместное заседание совета вместе с президентом, посвященное стратегическому развитию и нацпроектам, на котором будут обсуждаться национальные цели до 2030 года.

Подавляющее большинство членов Госсовета работали в нем и раньше. Но президент ввел в его состав и новых членов, например: Олесю Харитоненко – председателя Евпаторийского горсовета Крыма; Александра Глазкова, главу Саткинского муниципального района Челябинской области; президента РСПП Александра Шохина, председателя ФНПР Михаила Шмакова.

Кроме того, изменилась и структура Госсовета. к уже работавшим ранее в его составе 18 комиссиям добавится две. Комиссию по взаимодействию органов публичной власти, в которую вошли 19 человек, возглавил глава администрации президента Антон Вайно. Среди ее участников восемь губернаторов и два представителя правительства. А комиссию по оценке эффективности работы властей регионов возглавил первый заместитель Вайно Сергей Кириенко. Она состоит из 26 человек, в том числе в нее входят 18 глав регионов и три представителя кабмина.

Политолог Марат Баширов заявил в комментарии газете ВЗГЛЯД, что обновление Госсовета цементирует российскую государственность.