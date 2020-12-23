Число умерших из-за коронавируса в Германии возросло за сутки почти на 1 тыс. человек

Число умерших пациентов с коронавирусом в Германии за сутки увеличилось на 962 – до 27968, сообщил в среду Институт Роберта Коха (подчиняется минздраву ФРГ).

За прошедшие сутки в стране зафиксировано 24740 случаев заражения, за все время пандемии коронавирус был выявлен у 1554920 жителей страны, передает РИА «Новости».

Напомним, канцлер Германии Ангела Меркель ранее объявила о продлении карантина в Германии до 10 января. Она также анонсировала закрытие горнолыжных курортов в ЕС на зимние каникулы.

Премьер-министр немецкой федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер заявил, что с середины января может наступить третья волна пандемии новой коронавирусной инфекции в Германии.

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