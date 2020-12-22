Чехия продлила режим ЧС по коронавирусу

Палата депутатов (нижняя палата) парламента Чехии до 22 января продлила во вторник по предложению правительства действующий в республике с 5 октября режим чрезвычайной ситуации (ЧС), срок которого завершался 23 декабря.

За продление режима ЧС проголосовали 55 из 104 присутствовавших на заседании депутатов, против – 29 парламентариев, передает ТАСС.

Предложение продлить режим ЧС на 30 дней, на чем настаивал кабмин, приняли благодаря голосам депутатов от Коммунистической партии Чехии и Моравии, на поддержку которых в нижней палате парламента опирается правительственная коалиция республики, состоящая из возглавляемого премьер-министром Андреем Бабишом политического движения АНО (Акция недовольных граждан) и Чешской социал-демократической партии.

Правительство Чехии рассмотрит в среду вопрос об объявлении в стране максимального, пятого, уровня эпидемиологической угрозы из-за коронавируса, который предполагает запрет выхода из жилых помещений без крайней необходимости, а также закрытие предприятий оказания бытовых услуг населению и большинства магазинов. Министр здравоохранения республики Ян Блатный сказал депутатам, что предложит кабмину ужесточить ограничительные меры с 27 декабря.

Эпидемиологическая ситуация в Чехии в последние дни ухудшается, показатель суточного прироста заразившихся коронавирусом растет. Общее число инфицированных в республике, население которой составляет около 10,7 млн человек, достигло 635 тыс. 414, из которых 541 тыс. 012 выздоровели. На данный момент лечение проходит 83 тыс. 840 больных, из которых 4728 госпитализированы. За период эпидемии от COVID-19 умерли 10 тыс. 562 жителя Чехии.

В середине октября министр здравоохранения Чехии призвал жителей республики не покидать жилища, так как риск заражения коронавирусом нового типа очень высок. 21 октября власти Чехии решили закрыть все магазины, кроме торгующих товарами первой необходимости. С 28 октября власти Чехии запретили свободное передвижение граждан ночью. По итогам последней недели октября Чехия вышла на первое место в Европе по числу умерших от коронавируса в пересчете на 100 тыс. жителей.