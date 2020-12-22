Турция запретила развлекательные мероприятия в отелях Турция продлила разрешение на пребывание военных в Ливии 22 декабря 2020, 20:44 Текст: Ксения Панькова

Парламент Турции одобрил запрос о продлении пребывания турецких вооруженных сил в Ливии, свидетельствуют итоги голосования. Отмечается, что разрешение на присутствие турецких военных в Ливии будет действовать в течение 18 месяцев, передает РИА «Новости». Напомним, в Ливии продолжается вооруженный конфликт между Ливийской национальной армией под командованием Хафтара и силами Правительства национального согласия Фаиза Сараджа, контролирующими Триполи. ПНС поддерживается Турцией. Египет объявил о готовности ввести войска в Ливию для поддержки ЛНА. Востоковед Михаил Рощин комментировал газете ВЗГЛЯД угрозу столкновения в Ливии военных Египта и Турции.

