Доктор Мясников раскритиковал популярную предновогоднюю диету

Врач и телеведущий Александр Мясников раскритиковал диету, при которой необходимо голодать несколько дней до Нового года.

«Один или два дня вам все равно ничего не дадут. (…) Для того, чтобы вес пошел вниз, нужно ограничивать себя довольно долго», – сказал Мясников в эфире телеканала «Россия 1», передает РИА «Новости».

Он посоветовал россиянам откладывать приемы пищи перед Новым годом исключительно для того, чтобы ярче ощутить приближение праздника и вкус еды.

«Снизить потребление еды, чтобы быть голодным, почувствовать праздник – это да. Один-два дня голодать вообще не опасно, это просто бессмысленно», – заключил он.

Мясников также призвал не придерживаться диет, подразумевающих полное голодание. По его словам, длительный отказ от еды может привести к резкому набору воды в организме и другим неприятным последствиям.

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