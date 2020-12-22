В Берлине прошли обыски в связи с подозрениями в подготовке теракта

Сотрудники полиции провели обыски в Берлине, их причиной стали подозрения в подготовке исламистского террористического акта, который может угрожать обществу, сообщили в ведомстве.

«Сегодня с шести утра (8.00 мск) по ордеру генпрокуратуры Берлина мы проводим обыски у лица, которое предположительно имеет исламистские взгляды, в районе Марцан по подозрению в подготовке тяжкого преступления», – приводит РИА «Новости» заявление полиции.

Отмечается, что в следственных мероприятиях участвуют 190 полицейских.

В ноябре вооруженный пистолетом мужчина устроил хаотичную стрельбу на улицах немецкого города Меккенхайм, расположенного вблизи бывшей столицы ФРГ Бонна в федеральной земле Северный Рейн – Вестфалия.

20 ноября в результате нападения мужчины с холодным оружием в германском городе Оберхаузен (федеральная земля Северный Рейн – Вестфалия) пострадали как минимум четыре человека.