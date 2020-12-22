Путин подписал закон о маркировке всего алкоголя спецмарками

Президент Владимир Путин подписал федеральный закон о маркировке федеральными специальными марками не только произведенной в стране алкогольной продукции, но и ввозимой в нее.

Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В данный момент производимая в России алкогольная продукция, за исключением идущей на экспорт, маркируется федеральными специальными марками, которые приобретаются в органах Росалкогольрегулирования, а импортируемый алкоголь – акцизными марками, приобретаемыми в таможенных органах, передает РИА «Новости».

Закон предлагает маркировать федеральными специальными марками всю алкогольную продукцию – и производимую на территории России, и ввозимую в нее, в том числе из стран ЕАЭС.

Предполагается, что Росалкогольрегулирование будет осуществлять функции по выдаче таких марок и контролю за их использованием, а таможенные органы – контролировать маркировку алкогольной продукции при ее декларировании и совершении иных таможенных процедур.

При этом таможня до 1 апреля 2021 года сможет выдавать акцизные марки для импортного алкоголя по заявлениям, принятым до 1 января 2021 года. Ввоз в Россию алкогольной продукции, маркированной акцизными марками, будет возможен до 1 января 2022 года, а ее реализация – до окончания срока годности такой продукции.

Закон также допускает выдачу лицензии на производство, хранение и поставки вина с защищенным географическим указанием или наименованием места происхождения на срок до 15 лет. Также же срок действия будет возможен и для лицензии на производство, хранение, поставки и розничную продажу произведенной сельхозпроизводителями винодельческой продукции.

Объем реализации крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и ИП, признаваемыми сельхозтоваропроизводителями, вина, которое они произвели из собственного винограда, увеличивается втрое – до 15 тыс. декалитров в год.

Закон вступит в силу с 1 января 2021 года, за исключением отдельных норм, для которых предусмотрен иной срок.

Ранее сообщалось, что в России решили маркировать БАДы.