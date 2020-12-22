Члена банды Басаева приговорили к 12 годам колонии

Южный окружной военный суд во вторник приговорил к 12 годам колонии жителя Чечни Аслана Даудова, участвовавшего в нападении на Буденновск в 1995 году под руководством Шамиля Басаева, сообщил представитель суда.

По его словам, Даудов участвовал в вооруженной группе под руководством Басаева, совершавшей нападения, захват заложников, убийства и другие преступления. В июне 1995 года Даудов в составе банды совершил вооруженное нападение на жителей и организации города Буденновск Ставропольского края.

«В соответствии с приговором суда Даудову назначено 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», – сообщил источник РИА «Новости». Приговор в законную силу еще не вступил.

В июне 1995 года более 160 боевиков, вооруженных автоматами, гранатами и взрывными устройствами, нападали на Буденновск. Террористы взяли в заложники более 1,5 тыс. человек в городской больнице, убили 129 и ранили 317 человек.

В результате переговоров большая часть заложников была освобождена, а боевикам дали возможность уйти в Чечню. Организатор теракта в Буденновске Шамиль Басаев был ликвидирован в ходе спецоперации в Ингушетии в июле 2006 года. Ряд участников нападения уже приговорены к длительным срокам заключения.

Напомним, в апреле 2019 года Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил к 11 годам колонии общего режима Руслана Исламова, участвовавшего в нападении на Буденновск в 1995 году и состоявшего в банде Шамиля Басаева.