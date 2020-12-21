В Белоруссии возбудили дело против примкнувшего к оппозиции экс-посла

Генеральная прокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело в отношении Владимира Астапенко – бывшего посла республики в Аргентине, Парагвае, Перу, Уругвае и Чили, сообщило ведомство.

Астапенко, злоупотребив служебными полномочиями, присвоил 2 тыс. 393 доллара, что составило 6 тыс. 77 белорусских рублей. Похищенные средства он использовал в личных целях, говорится на сайте Генпрокуратуры Белоруссии.

«Своими умышленными действиями он причинил ущерб посольству Белоруссии в Аргентинской республике», – отмечается в сообщении.

После инаугурации президента Белоруссии Александра Лукашенко Астапенко подал заявление об увольнении, затем отозвал его и подал новое в связи с нарушением закона работодателем. Он высказывался в поддержку протестующих в Белоруссии, а после увольнения примкнул к оппозиционному движению «Народное антикризисное управление», сотрудничающему со штабом лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской, передает РИА «Новости».

В ноябре Лукашенко освободил Астапенко от должности посла в связи с проступком, несовместимым с нахождением на дипломатической службе. Кроме того, он был лишен дипломатического ранга чрезвычайного и полномочного посла. Сейчас экс-посол находится за пределами республики.