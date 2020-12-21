Новак оценил влияние президентства Байдена на добычу нефти

Президентство Джо Байдена может повлиять на уровень добычи нефти в США, его команда делает противоположные Дональду Трампу заявления, считает вице-премьер России Александр Новак.

«Мы видим, что со стороны новой администрации США делаются заявления, которые прямо противоположны той политике, которая проводилась в течение последних четырех лет. Больше будут преобладать вопросы, как мы слышим, климатической повестки. Это может повлиять в том числе на добычу в США», – сказал Новак в ходе сессии проекта «Россия и мир: профессиональный разговор», передает РИА «Новости».

По его словам, «надо будет смотреть, какие будут решения приниматься». «Но очевидно, что если говорить о возможностях сотрудничества для того, чтобы нивелировать негативные факторы, которые глубоко влияют на рынок (...) если колебания небольшие, то, наверное, в этом ничего страшного нет. Если такие, как в этом 2020 году мы видели, то, конечно, такие совместные действия будут приносить пользу всем. Мы надеемся, что изменения в политике администрации США не повлияют на те совместные координирующие действия, которые призваны в первую очередь играть позитивную роль для мировой экономики и для энергетического рынка», – добавил вице-премьер.

Добыча в США сланцевого газа – главного конкурента российского газа в Европе – в ближайшие годы снизит темпы роста. Такое заявление сделал Газпром. Там считают, что сланцевый соперник не страшен Газпрому как минимум до 2030 года. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, насколько кризисный 2020 год ударил по конкурентам российского газа.