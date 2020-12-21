В СМИ и интернете решили запретить публикацию инструкций по изготовлению оружия

Депутаты предлагают запретить распространение в СМИ и интернете инструкций по изготовлению, переделке или восстановлению огнестрельного оружия. Соответствующее положение содержится в законопроекте, внесенном в Госдуму группой депутатов во главе с председателем комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым.

Нововведение предлагается по аналогии с уже действующим сегодня в России запретом на публикацию инструкций по самодельному изготовлению взрывчатых веществ и взрывных устройств, передает ТАСС.

Статью 4 закона «О СМИ», в которой «запрещается распространение в средствах массовой информации, а также в информационно-телекоммуникационных сетях сведений, содержащих инструкции по самодельному изготовлению взрывчатых веществ и взрывных устройств», предлагается дополнить словами «огнестрельного оружия, самостоятельному изготовлению или переделке основных частей огнестрельного оружия, восстановлению боевых свойств списанного оружия».

Одновременно в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» вносятся поправки, которые позволят относить к единому реестру запрещенных сайтов интернет-порталы, содержащие сведения о методах самодельного изготовления взрывчатых веществ и взрывных устройств, а также изготовления, переделки или восстановления огнестрельного оружия.

Депутатский законопроект также вводит запрет на выдачу лицензий на владение оружием людям с двумя и более погашенными судимостями, запрещает хранение списанного оружия без уведомления об этом подразделений Росгвардии, предусматривает формирование электронной системы контроля за оборотом огнестрельного оружия.