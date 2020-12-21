В Госдуме поддержали поправку о блокировке соцсетями незаконного контента

Комитет Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи рекомендовал нижней палате принять поправку, в соответствии с которой соцсети с 1 февраля должны будут самостоятельно выявлять и блокировать противоправный контент.

Соцсетям предлагается самостоятельно мониторить контент в целях выявления и блокировки противоправной информации. Речь идет о материалах с порнографическими изображениями несовершеннолетних, информации, склоняющей детей к совершению опасных для жизни незаконных действий, данных о способах изготовления и использования наркотиков, способах совершения самоубийства и призывах к нему, рекламе дистанционной продажи алкоголя и интернет-казино, передает ТАСС.

Также социальные сети должны ограничивать доступ к информации, выражающей «явное неуважение» к обществу, государству, Конституции России, а также содержащей призывы к массовым беспорядкам, экстремизму и участию в несогласованных публичных мероприятиях.

Напомним, поправка, внесенная в Госдуму депутатами Александром Хинштейном и Сергеем Боярским ко второму чтению законопроекта 2017 года о регулировании социальных сетей, регламентирует само понятие «социальная сеть».