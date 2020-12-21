Роспотребнадзор предупредил об ограничениях после вакцинации от COVID

В Роспотребнадзоре рассказали о правилах поведения после прохождения вакцинации от коронавируса.

«Следует избегать стрессов для организма, таких как переохлаждение и перегрев, употребления в пищу продуктов, которые могут спровоцировать аллергическую реакцию», – приводит РИА «Новости» сообщение ведомства.

В воскресенье министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что массовая вакцинация от коронавируса среди россиян старше 60 лет может начаться уже на следующей неделе.

Напомним, в начале декабря было объявлено о начале масштабной вакцинации россиян от COVID-19.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, как подготовиться к вакцинации, а психолог назвал способы избавления от страха перед этой процедурой.