Российские военные провели урок русского языка для детей сирийского Эль-Камышлы

Военнослужащие российского подразделения военной полиции, дислоцированного в городе Эль-Камышлы на северо-востоке Сирии (провинция Хасеке), по просьбе местных властей провели урок русского языка для изучающих его детей.

«Я узнал, что многие из вас хотят изучать русский язык, и очень рад со всеми познакомиться», – сказал, приветствуя участников урока, командир группы в группировке войск (сил) ВС РФ в Сирии генерал-майор Валерий Шарагов, передает ТАСС.

В уроке приняли участие более 40 сирийских детей, однако желающих изучать русский язык гораздо больше. Он стал очень популярен в городе после его освобождения от боевиков сирийской армией при поддержке российских ВКС. Откликнувшись на просьбу городской администрации о проведении встречи с детьми, военнослужащие военной полиции привезли гостей в расположение подразделения, где рассказали им об истории и географии России.

В свою очередь ребята, которые уже владеют основами русского языка, рассказали военнослужащим о себе и исполнили хором песню «Катюша». В завершение урока дети получили в подарок рюкзаки с принадлежностями для учебы, а преподаватели – специально разработанные учебники по русскому языку для арабоязычных граждан. «Я уверен, что, когда вы с ним начнете работать, вам очень легко будет изучать язык», – отметил Шарагов.

22 октября 2019 года президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган на встрече в Сочи приняли меморандум о совместных действиях по урегулированию ситуации на северо-востоке Сирии. Согласно документу, российская военная полиция и сирийские силы были введены в районы, граничащие с турецкой зоной безопасности. С 1 ноября российские и турецкие военные начали совместное патрулирование к востоку от реки Евфрат.