Названы сроки распространения в Британии нового варианта коронавируса

Мутировавший вариант коронавируса был выявлен в Великобритании в сентябре, но широко распространяться стал с середины ноября, говорится в заявлении Службы общественного здравоохранения Англии.

«Изучив ранее полученные данные, мы предполагаем, что этот вариант возник в сентябре, им очень редко заражались до середины ноября», – говорится в сообщении ведомства, передает ТАСС.

Там указали, что увеличение числа случаев заболеваемости именно из-за нового варианта коронавируса впервые выяснилось в конце ноября, когда Служба общественного здравоохранения Англии изучала, почему показатели инфицирования в Кенте не снижались, несмотря на общенациональный карантин. «Потом уже мы обнаружили, что этот вариант быстро распространяется в Лондоне и графстве Эссекс», – добавили в ведомстве.

В субботу правительство Великобритании решило ввести жесткие ограничения на фоне стремительного распространения более заразного штамма коронавируса. Самый высокий – четвертый – уровень ограничений введен в Лондоне и нескольких регионах юго-востока Англии. В ответ на это Франция, Бельгия, Нидерланды, Италия, Австрия, Германия, Швеция, Эстония, Израиль и ряд других стран объявили о закрытии границ с Великобританией.