Московские приставы начали взыскивать штрафы с нарушителей ограничений

Московские судебные приставы начали взыскивать штрафы с нарушителей самоизоляции в период пандемии коронавируса, сообщили в пресс-службе Главного управления ФССП по Москве.

В пресс-службе заявили, что по состоянию на 1 декабря 2020 года на принудительное исполнение в подразделения столичного ГУ ФССП поступило 247 постановлений о взыскании штрафов в рамках ст. 6.3 КоАП России («Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения») и ст. 20.6.1 КоАП России («Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения»), передает ТАСС.

По первой статье штрафы (от 15 тыс. до 40 тыс. рублей), как правило, назначаются тем, кто нарушил режим обязательной самоизоляции после возвращения из-за рубежа или контактов с заболевшим и было подозрение на наличие у них заболевания. По второй–- за нарушения запретов, введенных указом мэра Москвы (например, на посещение парков или других мест, где вводился запрет), за нарушение социальной дистанции в общественных местах или за нарушение предписания о самоизоляции (штраф от 1 тыс. до 30 тыс. рублей).

Как сообщили в Главном управлении ФССП, 100 исполнительных производств по этим штрафам завершено, с нарушителей взыскано 330 тыс. рублей. В отношении остальных принимаются меры принудительного исполнения – через арест средств на банковских счетах, взыскание суммы штрафа из зарплаты или иных доходов, запрет на продажу автомобиля и других мер.

Отмечается, что минимальную долю среди переданных на взыскание приставам составили штрафы за нарушение перчаточно-масочного режима, социальной дистанции и других требований при действии режима повышенной готовности на территории Москвы. Как сообщили в главке службы, на 1 декабря текущего года на принудительное исполнение к судебным приставам поступило восемь документов о взыскании административных штрафов по ч. 2 ст. 3.18.1 КоАП Москвы («Нарушение требований нормативных правовых актов города Москвы, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности на территории города Москвы») – штраф в 4 тыс. рублей для граждан. Три исполнительных производства закончены взысканием 12 тыс. рублей, по остальным пяти принимаются меры принудительного исполнения.

Ранее в МВД России сообщали, что сотрудники органов внутренних дел составили свыше 1,1 млн протоколов об административных правонарушениях по фактам несоблюдения установленных режимов повышенной готовности, карантина, самоизоляции.