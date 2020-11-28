В МВД раскрыли число штрафов за нарушение ограничений по коронавирусу

Сотрудники органов внутренних дел составили свыше 1,1 млн протоколов об административных правонарушениях по фактам несоблюдения установленных режимов повышенной готовности, карантина, самоизоляции, сообщили в МВД России.

«Сотрудниками органов внутренних дел по фактам несоблюдения установленных режимов повышенной готовности, карантина, самоизоляции составлено свыше 1,1 млн протоколов об административных правонарушениях», – приводит сообщение представителя МВД ТАСС.

В подавляющем большинстве случаев (976,9 тыс.) россияне были привлечены к ответственности по ст. 20.6.1 КоАП РФ («Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения»), по которой предусмотрен минимальный штраф в размере 1 тыс. рублей.

На втором месте оказались нарушения ст. 3.18.1 КоАП Москвы («Нарушение требований нормативных правовых актов Москвы, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности на территории города Москвы»), по которой было составлено 109,2 тыс. протоколов. Значительно реже россиян привлекали к ответственности по ст. 6.3 КоАП РФ («Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно- эпидемиологического благополучия населения»), по которой составлено 21,5 тыс. протоколов. Минимальный штраф по данной статье составляет 15 тыс. рублей. Таким образом, общая сумма штрафов за нарушения составила как минимум 1,7 млрд рублей.

В четверг мэр Москвы Сергей Собянин продлил срок действия ограничений, введенных в российской столице из-за распространения коронавируса. До 15 января 2021 года москвичам старше 65 лет и гражданам, страдающим хроническими заболеваниями, по-прежнему следует оставаться дома. До этого же срока будут закрыты городские досуговые учреждения для детей, а предприятия и организации должны обеспечить дистанционный режим работы как минимум для 30% персонала. При этом градоначальник опроверг слухи о «закрытии» Москвы.

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