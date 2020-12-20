Запрет на УДО для осужденных за коррупцию введен в Казахстане

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал поправки в законодательство, устанавливающие запрет на применение условно-досрочного освобождения для лиц, осужденных за тяжкие и особо тяжкие коррупционные преступления, сообщила пресс-служба казахстанского лидера.

В августе президент Казахстана поручил законодательно установить запрет на применение условно-досрочного освобождения для лиц, осужденных за коррупционные преступления. Законопроект, включающий норму о том, что условно-досрочное освобождение не применяется к лицам, осужденным за тяжкое и особо тяжкое коррупционное преступление, был ранее рассмотрен и одобрен депутатами мажилиса и сената (нижней и верхней палат) парламента республики.

«Главой государства подписан закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам усиления защиты прав граждан в уголовном процессе и противодействия коррупции», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».

Кроме этого, законопроект устанавливает запрет для лиц, занимающих ответственную государственную должность, открывать и иметь счета в иностранных банках за пределами Казахстана, а также хранить в них наличные деньги и ценности.