Составлен список аудиовизуальных сервисов для предустановки на мобильных и Smart-ТВ

Роскомнадзор сформировал российский реестр аудиовизуальных сервисов (АВС), которые смогут претендовать на предустановку своих приложений на ввозимую в Россию электронику (мобильные телефоны и Smart-ТВ).

«На основании поступивших от владельцев аудиовизуальных сервисов (АВС) данных в соответствии с 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» сформирован реестр российских АВС», – говорится на сайте Роскомнадзора.

Сообщается, что в реестр включены АВС, ориентированные преимущественно на российскую аудиторию, с посещаемостью более 100 тыс. пользователей в сутки.

«Владельцы АВС, включенные в реестр, в соответствии со вступающим с 2021 года в силу федеральным законом смогут претендовать на предустановку своих приложений на ввозимую в Россию электронику (мобильные телефоны и Smart-ТВ)», – отметили в ведомстве.

По данным Роскомнадзора, в реестр включены следующие АВС: Ivi, Megogo, More.tv, Movix, Okko, Premier, SPB TV Россия, Start, Wink, Амедиатека, Билайн ТВ, Кино1ТВ, Кинопоиск, Матч ТВ, Мегафон ТВ, МТС ТВ, НТВ ПЛЮС, Первый канал, Смотрим, Триколор кино и ТВ онлайн.

Ранее кабмин постановил, что после 1 января 2021 года на все продаваемые в России смартфоны и планшеты должны предустанавливаться 16 российских приложений, на компьютеры – три, на Smart TV – четыре.