Дегтярев представил медикам нового главу минздрава Хабаровского края

В Хабаровском крае завершился открытый конкурс на замещение должности министра здравоохранения региона. Новым главой краевого минздрава стал Юрий Бойченко.

Врио главы региона Михаил Дегтярев посетил медицинские учреждения Хабаровска и представил медикам нового министра здравоохранения, передает «Восток медиа».

Вопрос, кто возглавит краевое здравоохранение, решался путем открытого конкурса. С такой инициативой выступил Дегтярев, объяснив ее особой болезненностью медицинской темы для населения региона.

«По результатам открытого конкурса, который был мною объявлен, мы собрали пять заявок, из них четыре вышли в финал. И конкурсная комиссия рекомендовала мне назначить министром здравоохранения Юрия Яковлевича Бойченко. Он хабаровчанин, окончил ХГМИ (ДВГМУ), получил опыт работы в том числе и в московском здравоохранении, и этот опыт готов принести домой. Призыв, который был мною объявлен, продолжается. Все хабаровчане, кто так или иначе получили опыт работы и за рубежом, и в столице нашей Родины, имеют возможность вернуться в Хабаровский край. Место для работы найдется всем», – заявил Дегтярев.

Как уточнили в правительстве Хабаровского края, на первом этапе Бойченко будет работать в статусе и.о. министра – такова юридическая процедура назначения. Сообщается также, что решение о выборе кандидатуры из числа финалистов конкурса принимал лично глава региона. При этом он опирался на мнение конкурсной комиссии. Новый глава регионального Минздрава поблагодарил Дегтярева за оказанное доверие.

«Выражаю благодарность Михаилу Владимировичу за оказанное доверие. Хабаровск – мой родной город. Готов работать, включиться на все сто. Признателен всем, кто за меня болел», – отметил он.

Бойченко с 1995 года по 2002 год работал в ККБ № 1 им. профессора С.И. Сергеева. С 2002 года работал на различных должностях в Национальном медико-хирургическом центре им. Н.И. Пирогова Минздрава, Росздравнадзоре и его структурах. С 2011 года был заместителем главного врача по лечебной работе Центральной клинической больницы РАН, с 2015 года – заместителем начальника Управления делами и координации деятельности Департамента здравоохранения города Москвы. Должность перед назначением главой министерства здравоохранения Хабаровского края – заместитель главного врача по внутреннему контролю качества оказания медицинской помощи детской городской клинической больницы № 9 им. Г.Н. Сперанского в Москве. Кандидат медицинских наук.