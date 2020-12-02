Адвокат Ефремова объяснил решение не подавать прошение о помиловании в этом году

Адвокат осужденного за смертельное ДТП актера Михаила Ефремова Андрей Алешкин заявил, что ему пока рано просить президента о помиловании.

«В этом году мы не будем просить помилование, так как социальное отношение к этому вопросу в обществе еще не созрело», – сообщил Алешкин РИА «Новости».

Он добавил, что сообщения в СМИ о том что Ефремов якобы уже попросил о помиловании, не соответствуют действительности.

Суд приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима, признав его виновным в смертельном ДТП в центре Москвы. Новый адвокат актера Владимир Васильев обжаловал приговор, попросив назначить его подзащитному условное наказание. Другой адвокат Ефремова, Петр Хархорин, тоже попросил суд назначить актеру наказание, не связанное с лишением свободы.