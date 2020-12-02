Алиев учредил в Азербайджане День Победы В Кремле рассказали о порядке вакцинации чиновников от COVID-19 Кремль анонсировал открытие Путиным медцентров Минобороны 2 декабря 2020, 12:29 Текст: Дмитрий Зубарев

Президент Владимир Путин в среду в режиме видеоконференции откроет в ряде регионов многофункциональные медицинские центры Минобороны, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Также сегодня в режиме видеоконференции Путин примет участие в церемонии открытия в ряде субъектов многофункциональных медицинских центров Минобороны, в частности, речь пойдет об открытии такого центра в Астрахани, Североморске и в Пскове. Также президенту будет доложено о ходе строительства инфекционного больничного корпуса в Южно-Сахалинске», – передает РИА «Новости» слова Пескова. Напомним, 12 октября Минобороны начало строительство медцентров в Астрахани и Нариманове.

