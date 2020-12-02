Сын Шумахера стал напарником россиянина Мазепина в команде «Формулы 1»

Команда «Формулы-1» «Хаас» объявила о подписании контракта с 21-летним немецким гонщиком Миком Шумахером.

Шумахер подписал многолетний контракт с 2021 года и станет в «Хаасе» напарником россиянина Никиты Мазепина. В настоящее время немец, являющийся пилотом молодежной академии «Феррари», выступает в «Формуле-2» за команду Prema Racing и лидирует в зачете пилотов, передает РИА «Новости».

Шумахер и Мазепин сменят в «Хаасе» действующих пилотов француза Ромена Грожана и датчанина Кевина Магнуссена.



Мик Шумахер – чемпион европейской «Формулы-3», сын семикратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера и племянник другого экс-пилота «королевских гонок» Ральфа Шумахера.

Напомним, во вторник российский гонщик Никита Мазепин подписал контракт с командой «Формулы-1» «Хаас».