В МВД назвали основания для недопуска к экзамену на права

В МВД перечислили обстоятельства, при которых могут не допустить к сдаче экзамена на права. Регламент вступит в силу 1 апреля 2021 года.

Данные положения содержатся в проекте нового административного регламента, размещенного на официальном портале нормативных правовых актов.

Отказ возможен, если: кандидат не соответствует требованиям (возраст, медицинские показания); кандидат лишался ранее водительского удостоверения; кандидат не оплатил госпошлину; кандидат подал неправильно составленные документы; кандидат подал документы с признаками подделки; у автошколы нет лицензии.

«В случае принятия решения об отказе в допуске к экзамену в заявлении указываются соответствующие основания отказа», – уточняется в проекте.

Ранее в МВД предложили новый способ идентификации личности сдающего экзамен на права.

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