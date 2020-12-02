Онищенко назвал случаи необходимости госпитализации при легкой форме COVID-19

Есть ряд случаев, когда пациентам с легкой формой коронавируса все же требуется госпитализация: речь идет, в частности, о наличии эндокринных и онкологических заболеваний, заявил академик РАН, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

Онищенко заявил, что «если заболевание коронавирусом протекает в легкой форме, но есть эндокринная болезнь, например диабет, то лучше все-таки госпитализировать человека», передает «Вечерняя Москва».

Это же касается пациентов с онкологией, так как наличие рака «априори (означает) подавленный иммунитет».

Также специалист прокомментировал инцидент в Новосибирске, где, как сообщали СМИ, пациенту с коронавирусом и туберкулезом отказали в медицинской помощи: «При таком миксе – открытая форма туберкулеза плюс коронавирус – медики, вероятно, взвесили все «за» и «против» и решили назначить амбулаторное лечение, поскольку заболевание, по всей видимости, протекало в легкой форме. Не всех же подряд, у кого подозревают COVID-19, нужно везти в больницу. Если человек не входит в группу риска, то может и дома полечиться».

Онищенко подчеркнул, что если заболевание протекает тяжело, больному требуется стационарное лечение.

Ранее Онищенко предостерег от КТ без назначения врача.