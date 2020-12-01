Онищенко предостерег от КТ без назначения врача

Компьютерную томографию при коронавирусе следует делать только по рекомендации врача, чтобы избежать радиационного облучения, заявил академик РАН, депутат ГД Геннадий Онищенко.

«Мы сейчас применительно к COVID все хотим, чтобы нам всем сделали КТ. Не надо. КТ – когда врач скажет, тогда и надо делать», – сказал он на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня», передает РИА «Новости».

Онищенко добавил, что опытный врач и без КТ определит, есть у пациента пневмония или нет. По его словам, медицинское облучение – второе по значению среди радиационных излучений, на него приходится 15% от общего объема.

Врач отметил, что помещение станции «Маяковская» в московском метро из-за большого количества мрамора по естественным причинам имеет повышенный радиационный фон, но в пределах безопасно допустимого. Депутат пояснил, что в метрополитене часто применяется гранит и мрамор, а эти камни являются источником естественного облучения.

«Нормы радиационной безопасности на сегодняшний день нормируются НРБ-99 2009 года… Сейчас разработка ведется уже на основании более свежих данных. Думаю, что в ближайшее время НРБ будут утверждены, но все они идут по принципу ужесточения», – подчеркнул Онищенко, добавив, что нормы будут утверждены «в ближайший год».

Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009 устанавливают основные пределы доз радиации для различных групп населения в соответствии с федеральным законом «О радиационной безопасности населения».

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что компьютерная томография не сможет найти следы коронавируса в легких пациента, если COVID-19 проявляет себя в виде острого респираторного заболевания.