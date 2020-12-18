Власти Москвы решили обойтись без «европейских» ограничений по COVID-19

В Москве не планируют вводить из-за коронавируса такие же строгие ограничения, как в Европе, сообщил мэр города Сергей Собянин.

Он призвал жителей города перед Новым годом быть осторожными при походах по магазинам и «беречь себя», но сказал, что «ничего такого радикального», как «сделано во многих европейских странах», власти города не планируют, передает РИА «Новости» со ссылкой на канал «Россия 1».

Напомним, Собянин также сообщил, что не почувствовал каких-либо тяжелых последствий после вакцинации от коронавируса. По его словам, даже по прошествии полугода у него наблюдаются хорошие титры антител.