Алиев оценил слова Путина о ситуации в Карабахе

Заявление президента России Владимира Путина о Нагорном Карабахе является сигналом тем силам, которые хотят помешать исполнению условий, оговоренных в трехстороннем заявлении лидеров России, Азербайджана и Армении, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Алиев заявил на заседании Совета глав государств СНГ, которое проходит в формате онлайн, что накануне Владимир Путин «еще раз указал, что Нагорный Карабах является частью Азербайджана», передает ТАСС.

«Это не первое заявление такого рода. Я думаю, что это очень важное заявление. И важное для тех реваншистских сил в Армении, которые пытаются пересмотреть условия заявления от 10 ноября. К сожалению, такие силы есть. И это очень важный сигнал тем, кто пытается помешать выполнению этого заявления. А такие попытки мы видели, и в период войны, и после подписания заявления», – сказал политик.

Напомним, в четверг на большой ежегодной пресс-конференции Владимир Путин разъяснил соглашение о перемирии в Карабахе.