Путин разъяснил соглашение о перемирии в Карабахе

В рамках трехстороннего соглашения о перемирии в Нагорном Карабахе стороны конфликта должны остановиться на тех позициях, «где их застало подписание документа», заявил президент Владимир Путин в ходе пресс-конференции.

Журналист ТАСС задала вопрос, почему конфликт в Нагорном Карабахе разгорелся именно сейчас и так резко, как проявила себя Турция в этом конфликте и есть ли интересы у Москвы в этом регионе. Также был задан вопрос, будут ли продолжаться нарушения перемирия.

«Ситуация вышла из-под контроля и напряженка длилась на протяжении многих лет. Не думаю, что это произошло из-за внешнего вмешательства. Многократно возникали трения, мелкие стычки», – заявил президент.

По его словам, позиция России по Нагорному Карабаху всегда заключалась в том, чтобы должны прийти к урегулированию конфликта без кровопролития.

Путин подчеркнул, что Россия много лет исходила из того, что Азербайджану должны быть возвращены семь удерживаемых районов вокруг Карабаха. Кроме того, в регионе должен быть зафиксирован статус-кво.

Вместе с тем глава государства отметил, что позиция Турции основана на защите «правого дела Азербайджана». Анкара настаивала на возвращении территорий Баку. При этом Армения Карабах не признала, с точки зрения международного права это азербайджанские территории, заявил Путин.

«Ситуация, на мой взгляд, сложнее, чем международно-правовые постулаты. У каждой стороны своя правда. Люди взялись за оружие не просто так», – заявил президент.

По словам Путина, в рамках трехстороннего соглашения Россия, Армения и Азербайджан договорились, что стороны конфликта останавливаются на тех позициях, «где их застало подписание документа».

«Люди перестали гибнуть. Это принципиальная вещь. Жизнь и здоровье людей – главная задача которую мы решили», – заявил Путин. По его словам, следующим этапом должно быть установление мира в регионе, раскрытие экономического потенциала.

Президент выразил надежду, что случаи нарушения перемирия останутся единичными. Также Путин отметил, что увеличение российских миротворцев в регионе возможно по договоренности с двумя сторонами.

Напомним, глава государства находится в своей резиденции в Ново-Огарево, часть журналистов находятся с ним в одном зале, еще часть – в Центре международной торговли, они будут задавать вопросы главе государства по видеосвязи. Остальные журналисты и фотографы расположились в нескольких пресс-центрах с учетом санитарных требований.

Газета ВЗГЛЯД писала, что все обращения граждан, поступившие на прямую линию с Путиным, поставлены на контроль. Наиболее острыми оказались проблемы экологии, медицины, строительства и социальной сферы.

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