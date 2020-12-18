Вход в подмосковные пещеры Сьяны закрыли после ЧП с детьми

В Подмосковье завершились работы по закрытию входа в пещеры Сьяны, где в четверг заблудилась группа из восьми детей, сообщили в пресс-службе администрации Домодедовского городского округа.

«Вход закрыт», – передает сообщение ТАСС.

У входа в пещеры сотрудники МЧС вместо перегородки установили решетку, чтобы минимизировать вероятность попадания внутрь людей. Кроме того, на входе положили телефон, способный долго работать без зарядки: в случае, если в пещерах все же окажутся люди, они смогут быстро позвонить в экстренные службы. В ближайшее время место будут патрулировать сотрудники территориальной безопасности администрации Домодедово, отмечается в сообщении.

Напомним, в четверг в пещерах Сьяны в Подмосковье пропала группа из десяти туристов, включая восьмерых детей в возрасте от 9 до 12 лет. Они не выходили на связь с утра. По информации представителя экстренных служб, дети направились в пещеры Сьяны в Подмосковье с одним из родителей, а сам инструктор остался у входа и не пошел за ними. Сообщалось, что туристы должны были выйти из пещер к 19.00, однако этого не произошло и связи с ними не было. В ГУ МЧС по региону сообщали, что обрушений в подмосковной пещере не было. Позже группа туристов была найдена.

Сьяны (Сьяновские каменоломни) – подмосковная система искусственных пещер-каменоломен из группы Новленских пещер. Одна из крупнейших известных старинных систем на территории России. Сьянские пещеры расположены в Домодедовском районе на левом берегу реки Пахры. Они имеют большое количество штреков высотой от 0,5 м до 3,5 м, в сезон в камнеломонях может находиться более ста человек. Большинство пещер пронумерованы, многие из участков имеют собственные названия, в некоторых проводятся разнообразные мероприятия, концерты, одиночные выступления. А в одном из гротов, представляющем собой большой зал с круговыми проходами, в центре которых образуются колонны, устраиваются даже дискотеки. Общая протяженность ходов (только изученных) составляет 19 км.