Евгений Лебедев официально стал членом Палаты лордов

Сын российского бизнесмена Александра Лебедева Евгений Лебедев официально стал пожизненным членом Палаты лордов британского парламента после принятия присяги на верность.

На сайте парламента Соединенного Королевства подтверждается, что он получил право участвовать в заседаниях начиная с 17 декабря.

«Искренне и честно заявляю и подтверждаю, что буду преданным и сохраню истинную верность Ее Величеству королеве Елизавете, ее наследникам и преемникам, согласно закону», – передает ТАСС текст произнесенной Лебедевым торжественной клятвы, без которой, согласно закону о парламентской присяге от 1866 года, член парламента не может получать зарплату, занимать свое место и участвовать в дебатах.

Издание Daily Telegraph отмечает, что 40-летний медиамагнат Лебедев, владеющий газетами The Evening Standard и The Independent, является давним другом британского премьер-министра Бориса Джонсона, который и рекомендовал его на получение пэрства. Вместе с Лебедевым членами Палаты лордов в этом году также стали брат главы правительства Соединенного Королевства Джо Джонсон и игрок в крикет Иэн Ботэм, в результате чего британского премьера стали обвинять в кумовстве.

Несмотря на то, что Лебедев стал независимым членом Палаты лордов и не будет представлять конкретно ни одну из политических сил, газета обращает внимание на тот факт, что его отец является бывшим сотрудником КГБ.

Напомним, в конце ноября бизнесмен Евгений Лебедев получил от королевы Великобритании Елизаветы II титул барона Хэмптонского и Сибирского.