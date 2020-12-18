Мужчину задержали по подозрению в истязании шести детей в Мордовии

Следственный комитет возбудил дело об издевательствах над несовершеннолетними в Мордовии: фигурантом стал мужчина, в семье которого воспитывались 12 родных и приемных детей, сообщает региональный СК.

«Уголовное дело возбуждено по ст. 117 и ст. 156 УК РФ («Истязания», «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних»). Одна из потерпевших сообщила следователю СК, что в 2005 и 2012 годах, когда ей было шесть и тринадцать лет соответственно, приемным отцом в отношении нее были совершены «иные действия сексуального характера». По данным фактам возбуждено уголовное дело по статье 132 УК РФ», – передает ТАСС сообщение ведомства.

По версии следствия, в период с 1996 по 2020 год шестерых детей систематически избивали, лишали пищи и сна. Как полагает следствие, ненадлежащим образом исполнялись и обязанности по их воспитанию. «В семье, где совершались преступления, воспитывалось 12 детей, а среди пострадавших есть и родные дети, и усыновленные <...> мужчина задержан в качестве подозреваемого», – отмечается в сообщении.

Местонахождение двоих несовершеннолетних, усыновленных данной семьей, сейчас устанавливается, дети с сентября 2020 года находятся на территории Республики Абхазия.

«Следственными органами будет также дана оценка действиям должностных лиц органов опеки и попечительства Чамзинского муниципального района в рамках возбужденного уголовного дела по факту халатности», – уточняется в сообщении.

В сентябре в Москве няня получила три года тюрьмы за истязание младенцев.