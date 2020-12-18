США назвали Россию угрозой для морского господства

Россия и Китай выступают в качестве двух главных «угроз» для господства на море в эпоху «глобального мира и процветания», говорится в отчете ВМС США, Береговой охраны и Корпуса морской пехоты под названием «Преимущество на море».

В документе подчеркивается, что Соединенные Штаты планируют пресечь «агрессивные действия» Москвы и Пекина с целью доминирования на ключевых международных морских путях.

«Мы воочию наблюдаем их растущую искушенность и агрессивность», – передает РИА «Новости» текст доклада.

Его авторы пришли к выводу, что России и Китаю якобы не удалось «стать ответственными лидерами, вносящими вклад в глобальную безопасность», и теперь признают их «решительными соперниками».

При этом в отчете говорится, что Китай представляет стратегическую угрозу для США на более длительную перспективу.

Напомним, в начале декабря директор Национальной разведки Соединенных Штатов Джон Рэтклифф заявил, что Китай представляет собой крупнейшую угрозу Америке, демократии и свободе во всем мире со времен Второй мировой войны.