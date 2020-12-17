Эксперт: Путин видит угрозы вмешательства в выборы в России извне

«Путин видит угрозы вмешательства в выборы в нашей стране, но отвечает манипуляторам не запретами, а с позиции развития независимого общественного наблюдения», – заявил газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты Волгоградской области, эксперт НОМ Антон Лукаш, комментируя ответы президента Владимира Путина о предстоящих выборах в Госдуму в рамках пресс-конференции.

«Путин видит угрозы вмешательства в выборы в нашей стране, но отвечает манипуляторам не запретами, а с позиции развития независимого общественного наблюдения, повышения роли СМИ, допуска международных наблюдателей. Его слова можно трактовать так: мы уважаем добрососедство и международное право, при этом изменения в Конституцию, принятые на общероссийском голосовании, утвердили примат российского права и повысили роль и ответственность депутатского корпуса», – сказал эксперт.



Лукаш указал на важность доверия Путина позиции россиян как избирателей, которые и будут решать, кто станет депутатами Госдумы.



«Ключевая задача сегодня – завершить конституционную реформу, приняв пакет законов, содержащих детальные инструменты реализации норм Конституции, а также закрепить положительные изменения в избирательной системе страны в части доступности, удобства, безопасности и открытости голосования под общественным, неангажированным контролем. Думаю, что решению этих государственных задач и будет посвящен год 2021», – заключил он.

Ранее Путин заявил, что предстоящие выборы в Госдуму будут отличаться от проводимых ранее из-за принятия поправок в Конституцию.