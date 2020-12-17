Путин рассказал об отличии новых выборов в Госдуму из-за поправок в Конституцию

Предстоящие выборы в Госдуму будут отличаться от проводимых ранее из-за принятия поправок в Конституцию, заявил президент Владимир Путин в ходе ежегодной большой пресс-конференции.

Путину был задан вопрос о том, чем будет отличаться предстоящая политическая кампания от предыдущей.

Президент ответил, что отличия заключаются прежде всего в том, что в России были приняты поправки в Конституцию, это означает, что «парламент получил больше полномочий по целому ряду направлений, в том числе и по формированию правительства».

«Теперь Госдума, по сути, принимает окончательное решение не только по премьеру, но и по министрам и вице-премьерам. Президент обязан подписать те кадровые решения, которые будут приняты парламентом, и это существенным образом повышает значимость работы депутатского корпуса их ответственность перед страной», – добавил российский лидер.

Путина также спросили о том, каким будет политический ландшафт в стране, и не пора ли старой системной оппозиция уступить молодым партиям, учитывая, что они уже проявили себя на муниципальных выборах.

«Это решают граждане, избиратели, они принимают решение на выборах, кого поддержать. Но наша система развивается, она дает большему числу партий принять участие в избирательной кампании», – ответил президент.

Он указал, что «традиционные политические партии хорошо известны, они представлены в парламенте в течение многих лет», и «надо отдать должное: разные, подчас полярные точки зрения звучат в парламенте, даже острые дискуссии по целому ряду проблем, с которыми сталкивается страна, которые стоят перед нами в качестве приоритетных».

«Но при этом практически каждая из них выступает с патриотических позиций. И так, как она считает нужным, стремится решить стоящие перед страной задачи», – сказал Путин.

Напомним, глава государства находится в своей резиденции в Ново-Огарево, часть журналистов находятся с ним в одном зале, еще часть – в Центре международной торговли, они будут задавать вопросы главе государства по видеосвязи. Остальные журналисты и фотографы расположились в нескольких пресс-центрах с учетом санитарных требований.

Газета ВЗГЛЯД писала, что все обращения граждан, поступившие на прямую линию с Путиным, поставлены на контроль. Наиболее острыми оказались проблемы экологии, медицины, строительства и социальной сферы.