Путин назвал сильное личное качество Эрдогана

Президент Владимир Путин в ходе пресс-конференции назвал своего турецкого коллегу Тайипа Эрдогана человеком, который держит слово, несмотря на то, что позиции двух лидеров часто не совпадают.

«У нас расходятся часто взгляды на отдельные вопросы с президентом Эрдоганом. Но это человек, который держит слово, мужчина. Он хвостом не виляет. Если он считает, что это выгодно для его страны – он идет до конца», – рассказал Путин.

Глава государства также ответил на вопрос о том, кого из мировых лидеров он считает самым трудным и самым комфортным партнером.

«По поводу приятных и неприятных партнеров – нет таких. Поверьте мне, это люди очень высокого класса подготовки. Все они нацелены на решение тех задач, которые стоят перед их странами. Нет там хороших и плохих, есть интересы национальные. И у меня то же самое, я не делю на хороших и плохих, я работаю со всеми в интересах достижения максимального интереса для России. Где-то нужно идти на какие-то компромиссы, где-то есть необходимость настаивать на нашей позиции. Это всегда так бывает. Все остальное – контрпродуктивно», – ответил президент.

Путин добавил, что у него сложились очень добрые и доверительные отношения с председателем КНР Си Цзиньпином.