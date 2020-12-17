Путин выразил уверенность в реализуемости нацпроектов

Президент Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции ответил на вопрос о реализации национальных целей и правительстве Мишустина.

«Стратегические цели никуда не исчезли. Коронавирусная инфекция внесла поправки. Развитие первичного звена здравоохранения пришлось сдвинуть. Пришлось решать вопросы. Только 838 млрд рублей было отправлено на поддержку граждан. Правительство работает достаточно эффективно, особенно в условиях борьбы с пандемией.», – сказал Путин.

Президент считает, что министры не вовремя обратили внимание на рост цен, а в целом во время пандемии некоторые в правительстве работали даже ночью. Надо сказать им за это спасибо, уверен глава государства.

Путин заявил также, что нацпроекты реализуемы. Есть вопросы, которые требуют дополнительного внимания. Но в целом все будет по плану.

Газета ВЗГЛЯД писала, что все обращения граждан, поступившие на прямую линию с Путиным, поставлены на контроль. Наиболее острыми оказались проблемы экологии, медицины, строительства и социальной сферы.