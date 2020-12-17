Путин рассказал о формате ежегодной пресс-конференции

Президент России Владимир Путин выступил с приветственным словом в начале ежегодной пресс-конференции.

«Добрый день, я всех приветствую, всех, кто находится здесь, в зале в Огарево, в колцентре, в субъектах Российской федерации. (...) Мы сегодня проводим традиционную, завершающую пресс-конференцию этого года, но, поскольку условия с COVID-19 не дали возможности провести открытую линию», – сказал президент.

«Коллеги мои постарались совместить одно и второе мероприятие, вместе сделать хотя бы с элементами прямой линии с тем, чтобы можно было с гражданами напрямую пообщаться, поговорить, послушать их мнение о том, что в стране происходит, послушать их предложения о том, что и как нужно было бы сделать дополнительно для того, чтобы вопросы, которые у нас стоят, задачи, которые мы должны решать, решались бы лучшим образом, эффективнее», – добавил Путин.

Он отметил, что поступило сотни тысяч вопросов. Путин поблагодарил коллег в правительственных организациях, а также общественные организации – ОНФ, Общественную палату и волонтеров.

«При всем том, что, конечно, у меня огромный поток информации о том, что происходит в стране, и он по разным каналам ко мне поступает, нет ничего более ценного, чем прямое общение с нашими людьми, с гражданами Российской Федерации. Нет ничего более ценного, чем услышать их мнение по поводу того, как и чем мы живем, и, повторю еще раз, что нам нужно сделать для того, чтобы жить лучше», – передает слова главы государства ТАСС.

Представители федеральных и зарубежных СМИ работают в зале Центра международной торговли. В то же время журналисты региональных СМИ участвуют в мероприятии, не выезжая за пределы своего федерального округа. С президентом в Ново-Огарево работают журналисты кремлевского пула.