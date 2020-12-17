Украина захотела стать ключевым союзником США в Черноморском регионе

Киев рассчитывает на систематическое партнерство с Вашингтоном и готов стать одним из ключевых союзников США в Черноморском регионе, заявила вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

Украина надеется на помощь США в вопросе вступления в НАТО. Стефанишина сказала, что ее страна уже значительно модернизировала вооруженные силы ради соответствия стандартам альянса. Кроме того, Киев выразил надежду на то, что «США продолжат прилагать свои усилия в том числе и в процессе мирного урегулирования конфликта» в Донбассе. По словам вице-премьера, «трудно переоценить роль», которую США «могли бы сыграть в продвижении «Крымской платформы», передает РИА «Новости».